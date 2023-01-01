Как и чем подкормить малину весной

Весна. Перезимовавший малинник нуждается в заботе садовода: в прополке сорняков, уборке прошлогодних листьев и в хорошей подкормке.

Сорную траву лучше убирать руками, без применения лопаты, чтобы не повредить корни, которые близко расположены к поверхности. После прополки следует внести удобрения. Если не подкормить малину, то можно и не надеяться, что ослабевшие кусты подарят много крупных и сладких ягод.

Весенняя подкормка малины

1.Весной советуют удобрять малину кашицеобразным коровяком, разведенным в воде (1 часть коровяка на 10 частей воды). Расход такой подкормки: на метр посадок – 5 л раствора.

2.Кусты малины можно подкормить питательным настоем, который готовят из птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды).

3.Опытные дачники используют древесную золу в качестве минерального удобрения, разрыхлителя грунта и выравнивают PH-баланс. Подсыпают под каждый куст по стакану золы, а после поливают малину.

4.Более питательной почву может сделать сухая костяная мука. Ее, как и золу, подсыпают под кусты малины, а сверху укладывают мульчу.

5.Весной малину можно удобрить азофоской, экофоской «Кемирой». Три столовых ложки, любого из этих трех удобрений, растворяют в 10 л воды и уже после подкармливают малину.

6.Желательно, после подкормки малинника сделать мульчирование – это удержит в почве влагу, мульча станет отличным поставщиком дополнительных питательных веществ и привлечет к малиннику дождевых червей, а те в свою очередь будут рыхлить почву и насыщать ее кислородом.

Компост слоем в 5см – это отличное мульчирующее средство. Подойдет для мульчирования малины, и торф, и навоз. Ранней весной или осенью старый слой мульчи покрывают еще одним слоем компоста.

Чего недостает малиннику: внешние признаки

1.Если недостает азота, тогда листья малины постепенно посветлеют, потом пожелтеют и усохнут. Но переизбыток азота уменьшает устойчивость растения к морозам.

2.Красновато-фиолетовые листья малины указывают на недостаток фосфора в почве.

3.А когда на листьях появляются коричневые пятна и происходит скручивание листовой пластинки – это говорит о недостатке калия.

4.Верхняя часть малины побледнела, а потом стала чернеть – это признак того, что растениям не хватает кальция.

Если вовремя подкормить растение, провести прополку, обрезку и мульчирование, можно добиться хорошего урожая малины.